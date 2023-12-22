В Приморском океанариуме после ремонта открылся дельфинарий

Между тем, по сообщению ТГ-канала (18+) Приморского океанариума, с 1 января 2024 года билеты будут продаваться только в кассах организации, как сообщили в пресс-службе, «по техническим причинам». При этом сроки возобновления онлайн-продаж пока не называются.