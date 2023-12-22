Пермяки жалуются на падающие с крыши дома куски льда

Жители дома отметили, что капитальный ремонт крыши был проведен летом 2023 года. Когда они заметили, что с крыши падают куски льда, то обратились в коммунальные службы и на единый номер диспетчерской службы.
«Нам предложили съездить в магазин, купить сигнальную ленту, огородить тротуар, а пешеходам передвигаться по проезжей части. Каждый день людей убивают сосульки, снег, падающий с крыш!!! Сколько людей должно погибнуть, чтобы ответственные лица начали выполнять свои обязанности?!», — сообщили жильцы дома в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».
Напомним, 20 декабря 2023 года в Подмосковье погиб пермяк. Он стоял в очереди в военкомат в Люберцах, с крыши упала глыба льда. Мужчина скончался после перелома позвоночника в области поясницы, разрыва печени, проткнутого легкого и переломов ребер.