Аномально теплая погода сохранится в Татарстане до конца недели

До конца текущей недели в Татарстане ожидается аномально теплая погода из-за влияния атмосферных фронтов атлантических циклонов. Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром РТ.
22 декабря в республике прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы возможны туманы и гололедица. Температура воздуха ночью будет варьироваться от −1 до +2 градусов, днем ожидается от 0 до +4 градусов.
В выходные, 23 и 24 декабря, ожидается смена характера осадков на обычный снег, при этом на дорогах сохранится гололедица, местами сильная. Температура воздуха 23-го декабря ожидается от −3 до +1 градуса, а 24-го — от −1 до −6 градусов ночью и от −2 до +1 днем.
Ранее мы писали, что вТатарстане власти приняли решение о временном закрытии двух ледовых переправ из-за потепления. Согласно информации от пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, с 15 часов прекращена работа переправы «Зеленодольск — Нижние Вязовые», расположенной в Зеленодольском районе.