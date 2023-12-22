Аномально теплая погода сохранится в Татарстане до конца недели

В выходные, 23 и 24 декабря, ожидается смена характера осадков на обычный снег, при этом на дорогах сохранится гололедица, местами сильная. Температура воздуха 23-го декабря ожидается от −3 до +1 градуса, а 24-го — от −1 до −6 градусов ночью и от −2 до +1 днем.