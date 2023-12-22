ГИБДД Пермского края напомнило водителям, как двигаться по дороге в гололед

«Если вы не заметили на дороге невидимый слой льда и ваша машина начала скользить, теряя сцепление с дорогой, снимите ногу с педали акселератора. Передачу оставляем включенной, на тормоз не жмем! Быстрыми, но плавными корректировками руля постарайтесь нормализовать движение машины», — напоминает ГИБДД. При этом движения водителя «должны быть уверенными, но крайне деликатными». В ином случае, автомобиль может развернуть, уточнили в ведомстве.