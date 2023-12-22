ГИБДД Пермского края напомнило водителям, как двигаться по дороге в гололед

«Если вы не заметили на дороге невидимый слой льда и ваша машина начала скользить, теряя сцепление с дорогой, снимите ногу с педали акселератора. Передачу оставляем включенной, на тормоз не жмем! Быстрыми, но плавными корректировками руля постарайтесь нормализовать движение машины», — напоминает ГИБДД. При этом движения водителя «должны быть уверенными, но крайне деликатными». В ином случае, автомобиль может развернуть, уточнили в ведомстве.
Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, необходимо использовать тормоз, «но крайне деликатно». Также при движении по дорогам в гололед водителям необходимо выбирать пониженную передачу, поскольку это является лучшей мерой предосторожности от скольжения.
В Пермском крае на текущей неделе после сильных морозов установилась аномально теплая погода. Так, 21 декабря температура воздуха в Перми приблизилась к отметке плюс 2 градуса, обновив температурный рекорд 1986 года (плюс 1,7 градуса). Температурные колебания привели к обильному таянию снега и образованию гололеда на дорогах. По предварительному прогнозу Пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни температура воздуха немного понизится. В воскресенье очередной циклон принесет снегопады.