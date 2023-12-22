Трамваи, автобусы, метро, электрички: что нового случилось с транспортом в Самаре в 2023 году

В 2023 году в Самаре и регионе активно проводились обновление и модернизация транспортной инфраструктуры. «КП-Самара» представляет топ-5 наиболее значимых событий, связанных с этой сферой.
Новые автобусы в Самаре и городах области
2023 год для автобусных парков городов Самарской области ознаменовался довольно обширным пополнением. В Самару поступило 50 низкопольных МАЗов большой вместимости. По большей части они направлены на маршруты, обслуживающие Красноглинский и Куйбышевский районы (№ 1, 50, 67, 26, 66). Но часть из них ходит по наиболее популярным и протяженным маршрутам в «материковой» части города — № 34, 37, 47.
19 аналогичных машин весной 2023 года появились и в Тольятти. Новые автобусы вышли на линии и в других городах области. Речь о Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Отрадном, Похвистневе. В данном случае речь идет о моделях «Вектор-Некст» средней вместимости.
Новые белорусские трамваи
В 2023 году достигнута договоренность с белорусским предприятием «Белкоммунмаш» на поставку в Самару 12 низкопольных вагонов БКМ новой модели. К настоящему времени в город поступила ровно половина из этой партии — шесть вагонов.
Новые трамваи вышли на линию на маршруты № 20к и 20 начиная с сентября. Правда, в ноябре один из них загорелся прямо во время поездки по маршруту. К счастью, никто не пострадал.
После установления всех причин происшествия было решено отправить сгоревший вагон назад в Минск — для восстановления. А по итогам пожара производители усовершенствовали электрический контур и систему пожаротушения во всех вагонах новой серии, в том числе и в тех, которые уже поступили в Самару.
Договоренность о трамвайной концессии
В ближайшие три года трамвайный парк Самары может существенно обновиться сразу 45 современными низкопольными трехсекционными трамваями «Витязь» производства ПК «Транспортные системы». Это должно произойти в рамках государственно-частного партнерства.
Концессионером в этом проекте выступает группа «Мовиста Регионы». По проекту соглашения, которое проходит в настоящий момент необходимые этапы согласования, помимо поставки новых трамваев, частники обязуются отремонтировать трамвайные пути в исторической части города, на улицах Ташкентской и Демократической, а также построить новый поворот с улицы Ставропольской на улицу Ново-Вокзальную.
Вагоны метро после капремонта
В 2023 году в Самару прибыли еще 6 вагонов метро после капитального ремонта, произведенного в Санкт-Петербурге. По сути, это заново построенные вагоны на старой основе, с иным дизайном и «начинкой».
В прибывшей партии — два головных и четыре промежуточных вагона. Из них, а также из ранее прибывших «откапиталенных» вагонов уже составлены новые поезда и выпущены на линию.
Всего в планах самарского метрополитена — обновить все имеющиеся в парке старые вагоны.
Презентация новой электрички
На станции Самара в октябре 2023 года презентовали новый электропоезд ЭП2Д. В нем есть масса атрибутов современного подвижного состава — от кондиционеров и системы шумоизоляции до USB-разъемов. А также, разумеется, относительно мягкие сиденья с высокими спинками.
Новый поезд предполагается приобрести в 2024 году для скоростного маршрута Самара — Похвистнево. Сейчас похвистневское направление в регионе не имеет скоростных электричек (в отличие от тольяттинского и сызранского, где ходят «Ласточки»). В случае приобретения нового состава можно будет «с ветерком» добираться до Кинеля, Отрадного, Кинель-Черкасс, Похвистнева.