Трамваи, автобусы, метро, электрички: что нового случилось с транспортом в Самаре в 2023 году

После установления всех причин происшествия было решено отправить сгоревший вагон назад в Минск — для восстановления. А по итогам пожара производители усовершенствовали электрический контур и систему пожаротушения во всех вагонах новой серии, в том числе и в тех, которые уже поступили в Самару.