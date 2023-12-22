В Москве пройдет масштабный фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей

«Московское образование — это не только основные уроки и обязательная школьная программа. Мы делаем акцент на всестороннем развитии личности ребенка. Благодаря занятиям в кружках дети развивают и свои творческие навыки. Мы создаем различные площадки для реализации потенциала школьников. Фестиваль снеговиков “Арт-фест-2024” — одна из них. Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции. А главное, все работы должны быть связаны со снеговиками. Первый такой фестиваль состоялся в 2012 году. За всю его историю более 35 тысяч человек слепили около семи тысяч снеговиков. В фестивале традиционно участвуют дети и родители. Самому юному конкурсанту было три года, а самому старшему — более 70 лет», — отметила Анастасия Ракова.