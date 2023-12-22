В Москве пройдет масштабный фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей

В Московском дворце пионеров пройдет масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест-2024». Школьники в возрасте от 10 лет и их родители могут заявить коллективные и индивидуальные творческие проекты. Участники будут соревноваться в различных направлениях искусства, но все произведения должны быть связаны со снеговиками. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Московское образование — это не только основные уроки и обязательная школьная программа. Мы делаем акцент на всестороннем развитии личности ребенка. Благодаря занятиям в кружках дети развивают и свои творческие навыки. Мы создаем различные площадки для реализации потенциала школьников. Фестиваль снеговиков “Арт-фест-2024” — одна из них. Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции. А главное, все работы должны быть связаны со снеговиками. Первый такой фестиваль состоялся в 2012 году. За всю его историю более 35 тысяч человек слепили около семи тысяч снеговиков. В фестивале традиционно участвуют дети и родители. Самому юному конкурсанту было три года, а самому старшему — более 70 лет», — отметила Анастасия Ракова.
В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы. В том числе Алексей Иорш, который одним из первых в стране начал создавать комиксы, директор московского международного фестиваля комиксов «КомМиссия» Алим Велитов, художник Андрей Волков и режиссер киностудии «Союзмультфильм» Сергей Меринов.
Подать заявку, отправить работу и посмотреть проекты лауреатов прошлых лет можно на сайте конкурса. Здесь же размещены видеоуроки и мастер-классы по пластилиновой анимации, созданию комиксов и другим видам творчества, подготовленные педагогами образовательного комплекса «Воробьевы горы» столичного Департамента образования и науки.
Подведение итогов пройдет в Московском дворце пионеров 17 февраля 2024 года. В этот же день состоится конкурс на лучшую авторскую фигуру из снега.
Ежегодно дети и взрослые — участники фестиваля создают снежные фигуры по мотивам детских сказок и популярных мультфильмов, известных кинокартин или игр. Среди них знакомая всем Баба-яга, Львенок и Черепаха, Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес», миньоны из мультика «Гадкий я», Микки-Маус и даже персонажи из фильма «Звездные войны». Каждый год выбирается общая тема фестиваля и номинации, в которых можно проявить фантазию. Например, в 2018 году рядом с Московским дворцом пионеров появились снеговики, объединенные темой чемпионата мира по футболу: снеговик-чемпион, снеговик-болельщик и даже снеговик-забивака.
Участие школьников в таких соревнованиях в рамках дополнительного образования способствует развитию у детей разносторонних творческих способностей и навыков и соответствует задачам проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».