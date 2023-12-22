Губернатор Кузбасса рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках большой пресс-конференции для журналистов и блогеров рассказал, какие меры поддержки будут реализованы в 2024 году.
Сергей Цивилёв отметил, что власти принимают предложения по поддержке семей.
«В Кузбассе 2024 год семьи. Мы вместе с вами создаем отдельную программу для семей. Принимаем интересные предложения. Также мы готовы реализовывать ваши креативные идеи. Мы будем активно продолжать поддерживать молодые семьи, многодетные семьи, семьи в тяжелом положении.», — рассказал губернатор.
Также он озвучил уже существующие меры поддержки семей с детьми:
единовременная выплата 20 тысяч рублей студенческим семьям при рождении ребёнка;
льготный проезд (50% от стоимости) по территории Кузбасса для студенческих семей и студентов профессиональных образовательных организаций;
предоставление мест в детских садах для детей;
организация бесплатного отдыха и оздоровления обучающихся в профессиональных организациях;
региональный проект «Ты не один» (горячая линия для душевных разговоров).
«АиФ в Кузбассе» присутствует на мероприятии. Всё самое важное в нашем телеграм-канале. Пройдите по ссылке, чтобы узнать первым главное, озвученное Сергеем Цивилёвым.