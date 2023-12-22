Губернатор Кузбасса рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году

«В Кузбассе 2024 год семьи. Мы вместе с вами создаем отдельную программу для семей. Принимаем интересные предложения. Также мы готовы реализовывать ваши креативные идеи. Мы будем активно продолжать поддерживать молодые семьи, многодетные семьи, семьи в тяжелом положении.», — рассказал губернатор.