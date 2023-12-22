«Черная пятница» для столицы Молдовы: Почему Кишинев останется без света на целый день — адреса несчастных

Узнайте, по каким адресам не будет света в пятницу.
Поставщик сообщает о запланированных на 22 декабря перерывах в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Сектор Буюканы:
ул. Алуниш, 2−12, 7, Бисеричий, 1−5, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−50, Рошиорь, 15−63, 20−86 — с 09:30 до 17:00.
Сектор Центр:
ул. Друмул Виилор, 26, Г. Менюк, 37, Т. Аман, 7, В. Келтуялэ, 1−23, 2−42 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.