Первые трамваи в Академическом начнут курсировать с 6 утра 23 декабря

Стало известно, когда в Академический запустят первые трамваи. Долгожданный транспорт начнет курсировать с 6 утра 23 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— 23 декабря со Вторчермета отправление первого трамвая в 06:21, с Академика Парина — в 06:22, — пояснили в екатеринбургской мэрии.
Ранее мэр города Алексей Орлов заявлял, что трамваи поедут либо 22, либо 23 декабря. Новый трамвайный маршрут пролегает по Волгоградской и Серафимы Дерябиной, а потом уходит на Вильгельма Де Геннина. Сейчас эта ветка уже построена и даже прошла испытания.
В начале сентября ветку торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов. По планам властей, на постоянной основе она должна была начать функционировать до конца года. Однако точная дата была неизвестна.
— Очень бы хотелось, чтобы по ветке в Академический пошли новые трамваи. К сожалению, не получилось, потому что один новый вагон стоит 160 миллионов рублей. Нам нужно минимум 12, это порядка 2 миллиардов рублей, — отметил Алексей Орлов.