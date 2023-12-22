Первые трамваи в Академическом начнут курсировать с 6 утра 23 декабря

— Очень бы хотелось, чтобы по ветке в Академический пошли новые трамваи. К сожалению, не получилось, потому что один новый вагон стоит 160 миллионов рублей. Нам нужно минимум 12, это порядка 2 миллиардов рублей, — отметил Алексей Орлов.