Народные приметы на 23 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

23 декабря верующие вспоминают мученика Мину Красноречивого. Народ связывает дату с рядом примет и запретов: их соблюдение, если верить нашим предкам, способно уберечь от беды и привлечь в дом удачу.
Народные приметы на 23 декабря: что нельзя делать.
Согласно поверьям, дошедшим из глубины веков до наших дней, 23 декабря можно пользоваться исключительно своей посудой. Нельзя пить чай или воду из чужой кружки, так как можно привлечь к себе болезни и проблемы другого человека.
День категорически не подходит для споров. Пустяковый конфликт может обернуться враждой, не исключено, что из-за непонимания вы потеряете друга навсегда. По этой же причине стоит воздержаться от наговоров и сплетен, сквернословия и даже повышения голоса.
На Руси 23 декабря старались не выходить из дома с наступлением сумерек. Даже оставаясь в жилище, люди подолгу не засиживались, стремясь лечь спать до полуночи. Они верили, что к ним может явиться злой дух, известный как Полуночница. Эта нечисть лишит человека покоя, насылая на него кошмары.
Если потусторонние силы все же проникли к вам, придется проводить специальные ритуалы, чтобы их прогнать. Иначе мира и благополучия в доме уже не будет.
В старину дата считалась не самой подходящей для решения финансовых вопросов. Крупные покупки лучше отложить на более удачное время. Новые вещи, на которые вы потратили внушительную сумму, радости вам не принесут. Более того, они могут оказаться бракованными.
В долг никому лучше не давать. Есть риск, что заемщик с вами не рассчитается, а в будущем начнет скрываться от вас.
Девушкам, которых еще не сосватали, не стоит проводить 23 декабря исключительно в женской компании. Есть примета, что в этом случае они еще долго не встретят своего суженого.
Существовали и приметы, касающиеся еды. Так, в этот день жена не должна мужу суп подавать, иначе он заведет отношения на стороне.
Народные приметы на 23 декабря: что можно делать.
День подходит для работы и домашних дел. Можно заниматься рукоделием. В старину верили, что если девушка возьмется за шитье или вязание 23 декабря, в ближайшее время встретит свою судьбу.
Сегодня, как и много веков назад, верующие могут начать этот день с посещения храма. Святому Мину они молились о здоровье, прежде всего — об избавлении от проблем со зрением.
Православные считают, что заступник не только лечит органы зрения, но и помогает «снять пелену с глаз». В таком случае обмануть человека станет практически невозможно.
Хорошо, если в этот день у вас получится кому-то помочь. В старину считали, что отзывчивый человек скоро разбогатеет. Единственное, что делать не нужно, — давать соседям сахар. Нарушившие запрет могут лишиться мира и покоя в семье.
Для наших предков 23 декабря было очень важным, так как день начинает становиться длиннее после зимнего солнцестояния.
Приметы о погоде на 23 декабря.
Наблюдая за погодой, наши предки пытались предсказать, что ждет их в ближайшее время. Если 23 декабря было ясно, они готовились к сильным морозам. Луна в «кольце» считалась в старину предвестником обильных снегопадов.
На стужу указывают яркие звезды, на потепление — пасмурная погода практически без ветра.
Именинники 23 декабря.
23 декабря именины отмечают Александр, Иван, Михаил, Николай, Петр и Сергей. Также поздравить нужно Анну, Викторию и Олесю.
Рожденные в этот день уверены в себе и не пасуют перед трудностями. Им легко дается учеба и они готовы получать новые знания в любом возрасте. Запросто адаптируются в новом коллективе и заводят друзей. Ценят искреннее отношения и никогда не лицемерят. Им часто везет, считают себя баловнями судьбы.