Народные приметы на 23 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

На Руси 23 декабря старались не выходить из дома с наступлением сумерек. Даже оставаясь в жилище, люди подолгу не засиживались, стремясь лечь спать до полуночи. Они верили, что к ним может явиться злой дух, известный как Полуночница. Эта нечисть лишит человека покоя, насылая на него кошмары.