За период оттепели Петербург потерял 10 сантиметров снега

По словам специалиста, в пятницу в конце дня высота покрова в Петербурге будет на 3−5 сантиметров больше. На город надвигается атмосферный фронт, из-за которого сегодня почти весь день будет идти снег. Кроме того, усилится ветер до 7−12 м/с.