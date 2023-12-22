«Повесила на елку эти игрушки и забеременела!»: сибирячка рассказала о новогоднем чуде

— Мы гуляли по городу и попали на новогоднюю ярмарку. На прилавках я увидела стеклянные елочные игрушки в виде двух младенцев — мальчика и девочки. Купила и решила повесить на елку. Об этом способе мне рассказывали знакомые. Мол, нужно украсить дерево предметами, которые символизируют самое заветное желание, и оно обязательно сбудется. Мечтаешь, например, выйти замуж — можно добавить к новогодним шарам фигурки жениха и невесты. Или хочешь поехать в путешествие — значит на ветках должна раскачиваться открытка с видами этих мест.