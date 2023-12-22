«Повесила на елку эти игрушки и забеременела!»: сибирячка рассказала о новогоднем чуде

Хотите, чтобы ваши желания сбылись в наступающем году? Повесьте их на новогоднюю елку! 27-летняя Кристина Кондрашова из Иркутска знает об этом способе не понаслышке. Вместе с мужем Александром мечтала о появлении ребенка, но беременность не наступала. В канун наступления 2023-года сибирячка загадала первенца с помощью… елочной игрушки. И сейчас, спустя год, может сказать: все сбылось!
Мечтали о ребенке
— Я кондитер, супруг — юрист. Познакомились мы в мае 2019-го благодаря общему другу Павлу. Он вместе с женой организовал для нас первое свидание в Иркутском планетарии, — рассказывает Кристина. — После этого я добавила Сашу в друзья в соцсетях, начали общаться.
Сибирячка говорит, что при первых встречах была очень робкой и стеснительной. Но Александру удалось добиться ее расположения: на каждом свидании радовал букетами цветов, плюшевыми игрушками, был галантным и внимательным.
Вскоре молодые люди уже не представляли жизнь друг без друга. Через несколько месяцев стали жить вместе, а в сентябре 2021 года поженились.
— Свадьбу сыграли в космическом стиле, навеянном воспоминаниями о первом свидании. Через год задумались о том, что хотим ребенка. Я сдала анализы, пила необходимые витамины. По медицинским показателям все было в порядке. Но в течение полугода беременность так и не наступала. Уже начала расстраиваться и переживать…
Купила игрушки на ярмарке
В сентябре 2022 года Александру пришлось уехать на несколько месяцев в командировку в Москву. Кристине было тяжело выносить долгую разлуку с любимым, поэтому в ноябре отправилась в столицу.
— Мы гуляли по городу и попали на новогоднюю ярмарку. На прилавках я увидела стеклянные елочные игрушки в виде двух младенцев — мальчика и девочки. Купила и решила повесить на елку. Об этом способе мне рассказывали знакомые. Мол, нужно украсить дерево предметами, которые символизируют самое заветное желание, и оно обязательно сбудется. Мечтаешь, например, выйти замуж — можно добавить к новогодним шарам фигурки жениха и невесты. Или хочешь поехать в путешествие — значит на ветках должна раскачиваться открытка с видами этих мест.
Кристина считает, что желание сбылось именно благодаря тем самым новогодним украшениям. Фото: из личного архива героев публикации.
Кристина вернулась в Иркутск и выполнила волшебный ритуал. Повесила сразу обе игрушки, так как супруги решили, что будут рады появлению как мальчика, так и девочки.
Долгожданные две полоски
И уже через месяц, в середине января, тест на беременность показал долгожданные две полоски!
— Эмоции переполняли. Мы были счастливы! Беременность протекала хорошо. Вскоре узнали, что это мальчик.
Малыш появился на свет 23 сентября 2023 года. Кристина считает, что желание сбылось именно благодаря тем самым новогодним украшениям.
— Я искренне поверила в это. Недавно рассказала историю в соцсетях и получила много сообщений от девушек. Кто-то украшал елку детскими игрушками, сосками или погремушками. И теперь все они тоже мамы! Мы с мужем еще мечтаем о дочке, поэтому я думаю, что через несколько лет вновь вернем младенцев на елку!