В Красноярском крае в 1,5 раза вырастет число дорожных камер

В Красноярском крае на уровне правительства обсудили безопасность дорожного движения в регионе. По данным за 11 месяцев уходящего года на дорогах края произошло 2 740 ДТП. Количество погибших при авариях людей сократилось на 5,3%. Однако при этом выросло число раненых на 8,8%.
Одним из действенных способов снижения аварийности остаётся установка комплексов фиксации нарушений — сегодня стационарных рубежей в крае 159 и еще 57 — передвижных. По итогам заседания принято решение установить за счёт средств краевого бюджета ещё 80 комплексов видеофиксации, 40 из которых будет установлено до конца следующего года.
Кроме того, на заседании комиссии обсудили план прикрытия автомобильных дорог Красноярского края. Этот документ определяет состав сил и средств (ГИБДД, медики, дорожники, спасатели), отвечающих за определенные участки автодорог, а также прописывает порядок их взаимодействия в случае аварий.