В Красноярском крае в 1,5 раза вырастет число дорожных камер

В Красноярском крае на уровне правительства обсудили безопасность дорожного движения в регионе. По данным за 11 месяцев уходящего года на дорогах края произошло 2 740 ДТП. Количество погибших при авариях людей сократилось на 5,3%. Однако при этом выросло число раненых на 8,8%.