Цивилев: для обеспечения регулярности маршрутов нам не хватает водителей

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время большой пресс-конференции затронул тему общественного транспорта. Он рассказал, какие меры принимаются для того, чтобы решить проблему.
«Мы убрали ПАЗики с наших дорог, которые были некомфортными и опасными. Их техсостояние не обеспечивало безопасность пассажиров. Многие частные компании исторически забрали прибыльные маршруты, неприбыльные маршруты под муниципальным руководством находились в стадии банкротства. Сейчас все смотрят с гордостью на наши новые автобусы. Идет развитие электрического транспорта: новые трамваи и троллейбусы с функцией электробуса. 70% нового транспорта на газомотороном топливе, 30% на дизеле. Теперь будем приобретать автобусы только на газомоторном топливе», — рассказал губернатор. Цивилев отметил, что формировать маршрутную сеть нужно совместно с жителями города. Сейчас идут работы по автоматизации маршрутной сети: есть возможность узнать, сколько людей стоит на остановках, заходит в автобусы, просчитывать потоки. Одной из главных проблем остаётся нехватка водителей.
«Зарплату поднимаем, и женщинам предлагаем бесплатно учиться на категорию Д. Это каждодневная работа, которая постоянно находится в динамике. Важно правильно на все реагировать», — сказал губернатор и попросил сообщать ему о жалобах жителей.
Цивилев отметил, что жалоб на общественный транспорт от жителей стало меньше. Но они всё ещё есть. Жители региона недовольны старыми троллейбусами, которые уже давно отслужили своё. Также люди регулярно жалуются на то, что автобусы ходят не по графику.
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