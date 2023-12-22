Цивилев: для обеспечения регулярности маршрутов нам не хватает водителей

«Мы убрали ПАЗики с наших дорог, которые были некомфортными и опасными. Их техсостояние не обеспечивало безопасность пассажиров. Многие частные компании исторически забрали прибыльные маршруты, неприбыльные маршруты под муниципальным руководством находились в стадии банкротства. Сейчас все смотрят с гордостью на наши новые автобусы. Идет развитие электрического транспорта: новые трамваи и троллейбусы с функцией электробуса. 70% нового транспорта на газомотороном топливе, 30% на дизеле. Теперь будем приобретать автобусы только на газомоторном топливе», — рассказал губернатор. Цивилев отметил, что формировать маршрутную сеть нужно совместно с жителями города. Сейчас идут работы по автоматизации маршрутной сети: есть возможность узнать, сколько людей стоит на остановках, заходит в автобусы, просчитывать потоки. Одной из главных проблем остаётся нехватка водителей.