Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания Первого Московского мединститута стал артистом Мосэстрады. Был ведущим популярной детской образовательной передачи «Радионяня». В 1980-е годы стал работать на эстраде в качестве режиссера в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Среди его постановок — «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?».