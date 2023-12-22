Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра “Шалом” Александр Левенбук», — сообщил он.
Брод напомнил, что Левенбук был бессменным ведущим «Радионяни» в советские годы. «Учил детей Советского Союза не только правилам русского языка. Учил добру и человечности. Его имя стало частью истории и культуры России», — добавил он.
Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. После окончания Первого Московского мединститута стал артистом Мосэстрады. Был ведущим популярной детской образовательной передачи «Радионяня». В 1980-е годы стал работать на эстраде в качестве режиссера в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом. Среди его постановок — «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?».
С 1988 по 2021 год возглавлял Московский еврейский театр «Шалом», где в том числе выходил на сцену как актер. В частности, был занят в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы».