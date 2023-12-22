Китайскими мандаринами накормят хабаровчан на Новый год

Никакой Новый год для жителя России не обходится без мандаринов и новогодних салатов. Для салатов пока рановато, а вот для цитрусовых самое время. Ни для кого не секрет, что некоторые продукты хабаровчане закупают за неделю до Нового года и в огромных количествах — среди таких продуктов и мандарины, сообщает корреспондент ИА AmurMedia со ссылкой на региональный Россельхознадзор.
В Хабаровске почти круглый год достаточно большой выбор мандаринов из разных стран. И чтобы хабаровчане пополнили свои новогодние — мандариновые запасы — в краевой центр ввезено более семи тысяч тонн цитруса из КНР.
Помимо Китая, в списке стран импортеров есть Пакистан, ЮАР и Египет, но понятно что лидерство на хабаровском рынке у фруктов из Поднебесной. Всего в этом году проверку у Россельхознадзора прошли 23 тысячи тонн китайской продукции и еще пять тысяч тон из других стран.
Поставки увеличились в полтора раза по сравнению с прошлым годом. однако широкий ассортимент не снизил цен, скорее наоборот. Экономисты зафиксировали сезонный подъем стоимости фруктов на 15%, то же коснулось и не самых новогодних яблок.