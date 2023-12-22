Китайскими мандаринами накормят хабаровчан на Новый год

Никакой Новый год для жителя России не обходится без мандаринов и новогодних салатов. Для салатов пока рановато, а вот для цитрусовых самое время. Ни для кого не секрет, что некоторые продукты хабаровчане закупают за неделю до Нового года и в огромных количествах — среди таких продуктов и мандарины, сообщает корреспондент ИА AmurMedia со ссылкой на региональный Россельхознадзор.