Сегодня самый короткий день в году

В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, поэтому день продлится всего лишь 7 часов 8 минут. Прошлая ночь при этом стала самой длинной в году и продлилась целых 16 часов и 52 минуты.
«В течение нескольких дней — до и после момента солнцестояния — высота солнца над горизонтом в полдень почти не меняется — отсюда и происходит само название солнцестояния. В астрономии момент зимнего солнцестояния принимается за начало зимы в северном полушарии Земли и за начало лета в южном полушарии. День зимнего солнцестояния 22 декабря — середина полярной ночи в северном полушарии (за полярным кругом) и середина полярного дня — в южном», — рассказали в Уфимском планетарии.
После дней солнцестояния солнце в полдень будет понемногу все выше подниматься над горизонтом, ночь будет постепенно сокращаться, а день увеличиваться и уже новогодняя ночь будет короче на шесть минут, соответственно на столько удлинится день.
Пройдет месяц, и 21 января солнце в полдень поднимется над горизонтом на высоту в 15,5 градуса, а продолжительность дня увеличится на час.