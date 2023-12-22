Сегодня самый короткий день в году

«В течение нескольких дней — до и после момента солнцестояния — высота солнца над горизонтом в полдень почти не меняется — отсюда и происходит само название солнцестояния. В астрономии момент зимнего солнцестояния принимается за начало зимы в северном полушарии Земли и за начало лета в южном полушарии. День зимнего солнцестояния 22 декабря — середина полярной ночи в северном полушарии (за полярным кругом) и середина полярного дня — в южном», — рассказали в Уфимском планетарии.