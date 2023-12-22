Жителей Ростовской области призвали вернуться к масочному режиму

Добавим, по итогам 50 недели (с 11 по 17 декабря) в Ростовской области было зарегистрировано 19,9 тысяч случаев ОРВИ, это было ниже показателя за предшествующие семь дней. При этом отметили также 63 случая гриппа А, циркулировали вирусы негриппозной этиологии.