Жителей Ростовской области призвали вернуться к масочному режиму

Жителей Ростовской области призвали использовать маски в общественных местах для защиты себя и окружающих от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Рекомендацию дали в управлении Роспотребнадзора.
— Если вы почувствовали недомогание, первые признаки заболевания уже появились, в общественных местах используйте маску. Это необходимо для того, чтобы исключить распространение инфекции среди людей. Благодаря маске здоровый человек может защититься от заражения, посещая общественные места, — разъяснили специалисты.
Также не следует забывать и о других мерах профилактики. В частности, вернувшись домой, нужно тщательно мыть руки после каждой поездки в общественном транспорте.
Если возможности вымыть руки нет, следует использовать антибактериальные влажные салфетки или антибактериальный гель. Нельзя прикасаться грязными руками к лицу, а также слизистым оболочкам рта и носа.
При заболевании лучше остаться дома и обратиться к врачу.
Добавим, по итогам 50 недели (с 11 по 17 декабря) в Ростовской области было зарегистрировано 19,9 тысяч случаев ОРВИ, это было ниже показателя за предшествующие семь дней. При этом отметили также 63 случая гриппа А, циркулировали вирусы негриппозной этиологии.
Также за период с 11 по 17 декабря на Дону подтвердили 804 новых случая коронавируса. Выздоровели к тому моменту 637 человек, было госпитализировано 42 жителя региона. Летальных случаев не зафиксировали. Это данные сервиса стопкоронавирус.