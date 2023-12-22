В Иркутской области на выходных ожидается потепление

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег местами в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −26 до −1°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 23 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег, ночью в центральных и южных районах местами возможен небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, ночью столбики термометров покажут −21,-26°, при прояснении −31,-36°, днем −7,-12°, при облачной погоде −17,-22°, в западных, северо-западных районах, в горах южного Прибайкалья местами ночью будет около −11,-16°, днем −1,-6°С.
В воскресенье, 24 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем в центральных и южных районах, в течение суток в горах местами небольшой снег, ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью −12,-17°, при прояснении −22,-27°, днем столбики термометров покажут −5,-10°, местами −15,-20°, на севере Катангского района ночью −27,-32°, днем −21,-26°, в западных, северо-западных районах и в горах южного Прибайкалья ночью ожидается около −4,-9°, при прояснении −14,-19°, днем −1,-6°С.