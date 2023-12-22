В парке Галицкого представили мини-модель Солнечной системы

Горожанам представили мини-модель Солнечной системы, где четко просматриваются все планеты. На ее установку ушло несколько дней.
В центре композиции располагается звезда Солнце и от нее в порядке расположения планет размещены остальные космические объекты. В инсталляции просматриваются даже их орбиты, выделенные прерывистой линией по радиусу окружности движения.
Все свободное пространство занимают более тысячи стробоскопов, создающих впечатление звездного неба. Сияние арт-объекта начинается с 16:30, сообщили в пресс-службе парка.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в парке Галицкого завершились работы по установке инсталляции «Солнечной системы».