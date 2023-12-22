В Самаре на пл. Куйбышева отменили массовые мероприятия и фейерверк на Новый год

В Самаре вновь решили не проводить новогодние массовые мероприятия на площади имени В. В. Куйбышева. Как и в прошлом году, там не будет ни концерта, ни фейерверка. Однако без развлечений горожан не оставили.
По данным городской администрации, главную площадь Самары уже украсили к празднику. Там вновь установили новогодний комплекс — семь елок с медиагирляндами и различные световые конструкции. Также на площади Куйбышева разместили аттракцион «Деревянная горка», арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», два катка, площадка для активного досуга «Зимние забавы».
Из нового — мультимедийный комплекс «Часы», с экрана которого прозвучат поздравления от местных артистов. Кроме того, после четырехлетнего перерыва возобновит свою работу усадьба самарского Деда Мороза. Ее украсят елями и сказочными арт-объектами.
Отметим, в Новогоднюю ночь на площади Куйбышева с 22:00 до 3:00 будут работать контрольно-пропускные пункты и дежурить сотрудники ЧОПа.