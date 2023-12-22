В Воронеже узнали, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Воронежцам рассказали сколько мандаринов можно съесть за раз без вреда для здоровья, предупреждение Роспотребнадзора по области.
Как оказалось, избежать аллергических реакций поможет небольшое число цитрусовых. Оптимальная суточная норма — четыре штуки.
Кстати, сотрудники ведомства отметили, что после очистки плода от шкурки надо тщательно вымыть руки. Все дело в том, что перед транспортировкой все фрукты обрабатывают сернистыми соединениями, которые содержат астматический компонент.
Вот еще парочка советов от санврачей:
отрывать листочки не стоит — с ними мандарины будут дольше храниться;
избегайте плодов с темными пятнами на цедре;
обязательно вытаскивайте купленный продукт из пакета.