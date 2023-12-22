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В Воронеже узнали, сколько мандаринов можно съесть без вреда для здоровья

Такими данными поделился Роспотребнадзор.
Источник: Аргументы и факты

Воронежцам рассказали сколько мандаринов можно съесть за раз без вреда для здоровья, предупреждение Роспотребнадзора по области.

Как оказалось, избежать аллергических реакций поможет небольшое число цитрусовых. Оптимальная суточная норма — четыре штуки.

Кстати, сотрудники ведомства отметили, что после очистки плода от шкурки надо тщательно вымыть руки. Все дело в том, что перед транспортировкой все фрукты обрабатывают сернистыми соединениями, которые содержат астматический компонент.

Вот еще парочка советов от санврачей:

отрывать листочки не стоит — с ними мандарины будут дольше храниться;

избегайте плодов с темными пятнами на цедре;

обязательно вытаскивайте купленный продукт из пакета.