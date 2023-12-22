Татьяна Тарасова восхищена прокатами пермских пар на чемпионате России

«Браво, просто браво! Чуть-чуть разошлись во вращении, а остальное по максимуму. Замечательная поддержка 4 уровня с большим проездом. А тодес был сделан так, как ещё мы учили. Огромный, на весь каток!» — восхищённо комментировала их прокат Татьяна Тарасова.