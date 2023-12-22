Татьяна Тарасова восхищена прокатами пермских пар на чемпионате России

Легендарный тренер Татьяна Тарасова, комментирующая проходящий в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию, восхищена выступлениями на этом турнире учеников Павла Слюсаренко.
«Ну, Паша Слюсаренко, как же хорошо ты работаешь! Приятно смотреть, как растут твои пары. Одна лучше другой. Поздравляю Пермский край, Пермь, замечательную пермскую школу», — не скрывала эмоций Тарасова.
Участие в чемпионате России принимают три пермских дуэта: Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко. Все они наряду с ещё тремя-четырьмя парами считаются претендентами на бронзу главного соревнования сезона. Конкуренция в этой группе очень острая.
Борьбу же за золото ведут российские топовые пары — чемпионы Европы, действующие чемпионы России Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и чемпионы мира, бронзовые призёры Олимпиады в Пекине Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
После первого дня лидерство захватили Мишина — Галлямов, выдавшие почти идеальный прокат короткой программы. Их результат — 83,01 балла. Четыре балла проигрывают им Бойкова — Козловский (78,95), допустившие ошибку на параллельном риттбергере.
А третьими в предварительном раскладе идут Чикмарёва — Янченков. На жеребьёвке Кате с Максимом достался первый стартовый номер. Но они сумели справиться с волнением и задали своим катанием очень высокую планку: 76,42 балла.
«Браво, просто браво! Чуть-чуть разошлись во вращении, а остальное по максимуму. Замечательная поддержка 4 уровня с большим проездом. А тодес был сделан так, как ещё мы учили. Огромный, на весь каток!» — восхищённо комментировала их прокат Татьяна Тарасова.
Комплиментов от неё удостоились и другие пермские дуэты. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов после короткой программы занимают четвёртое место (75,85), Елизавета Осокина и Артём Грицаенко — пятое (75,68).
С произвольной программой спортивные пары выступят в субботу, 23 декабря.