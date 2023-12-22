Омский ТЮЗ будут ремонтировать дольше, чем ожидалось

Кроме того, вырастет и стоимость работ.
Соответствующее постановление подписал в четверг, 21 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко. Согласно документу цена контракта увеличится до 792 рублей. Ранее она составляла 542 рубля. А завершить ремонт в ТЮЗе должны до 31 августа будущего года.
Связано это с существенным увеличением цен на строительные материалы. А также с возникновением дополнительных видов работ, которые нельзя было предусмотреть при заключении контракта.
Данное подорожание происходит не в первый раз. Так летом 2023 года компания подрядчик — ООО «Стройцентр-Иркутск» — получила аванс, увеличенный на 26 процентов.
Ранее мы публиковали высказывание депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной по поводу благоустройства «Городского сада» рядом с театром юного зрителя.