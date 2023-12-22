С ветерком: во Владивостоке появится «лёгкое метро»

РЖД создали рабочую группу по проекту «Лёгкое метро» во Владивостоке. Представители подразделений, дирекций Дальневосточной магистрали и компании-перевозчика АО «Экспресс Приморья» на начальном этапе формируют варианты решений реализации важного транспортного проекта для жителей краевой столицы, сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе владивостокского отделения ДВЖД.
Цель «лёгкого метро»— снизить загруженность автодорог за счет расширения сети маршрутов железнодорожного транспорта. Будут построены дополнительные посадочные платформы, организованы «перехватывающие» парковки вблизи железнодорожных станций во Владивостоке и его пригородной территории.
Еще один маршрут в форме восьмёрки пройдет через Эгершельд на Первую Речку и третью Рабочую до Луговую, вдоль улицы Фадеева.
Реализовывать проект планируется в несколько этапов с завершением в 2030 году.