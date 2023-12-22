Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Следующая рабочая неделя в Приморье начнется со снегопада

На северо-востоке края похолодает до −33°С.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Пригидромета озвучили прогноз погоды на начало следующей рабочей недели. Синоптическая ситуация, по словам специалистов, будет неустойчивой. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

В понедельник, 25 декабря, в центральных районах может пройти слабый снег. Минимальная температура воздуха достигнет −19…-25°С, на северо-востоке местами до −33°С, на побережье −13…-17°С, а максимальная −1…-9°С, на севере центральных районов −10…-12°С.

Во вторник, 26-го числа, небольшие осадки ожидаются во многих районах края из-за малоактивного атмосферного фронта. На следующие сутки усилится уже гребень антициклона, снег прекратится. Минимальные показатели термометров будут такими же, как в понедельник, а вот максимальные от −3°С на юге до −14°С на севере.

Во Владивостоке в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до −11…-13°С, а днем столбики термометров поднимутся до −5…-7°С.

Во вторник не исключен небольшой снег, температура воздуха не изменится. 27 декабря похолодает на 1−3 градуса, но погода обещает быть ясной.