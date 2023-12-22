Следующая рабочая неделя в Приморье начнется со снегопада

Синоптики Пригидромета озвучили прогноз погоды на начало следующей рабочей недели. Синоптическая ситуация, по словам специалистов, будет неустойчивой. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В понедельник, 25 декабря, в центральных районах может пройти слабый снег. Минимальная температура воздуха достигнет −19…-25°С, на северо-востоке местами до −33°С, на побережье −13…-17°С, а максимальная −1…-9°С, на севере центральных районов −10…-12°С.
Во Владивостоке в понедельник ожидается переменная облачность без осадков. Ночью похолодает до −11…-13°С, а днем столбики термометров поднимутся до −5…-7°С.
Во вторник не исключен небольшой снег, температура воздуха не изменится. 27 декабря похолодает на 1−3 градуса, но погода обещает быть ясной.