Следующая рабочая неделя в Приморье начнется со снегопада

В понедельник, 25 декабря, в центральных районах может пройти слабый снег. Минимальная температура воздуха достигнет −19…-25°С, на северо-востоке местами до −33°С, на побережье −13…-17°С, а максимальная −1…-9°С, на севере центральных районов −10…-12°С.

Во вторник, 26-го числа, небольшие осадки ожидаются во многих районах края из-за малоактивного атмосферного фронта. На следующие сутки усилится уже гребень антициклона, снег прекратится. Минимальные показатели термометров будут такими же, как в понедельник, а вот максимальные от −3°С на юге до −14°С на севере.