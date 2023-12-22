Экс-главу ПФР Красноярского края приговорили к 12,5 годам строгого режима

Советский районный суд Красноярска приговорил бывшего управляющего отделения ПФР Красноярского края Дениса Майбороду к 12,5 годам строгого режима по уголовному делу о растрате в особо крупном размере и получении взяток с общим ущербом более 118 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.

Напомним, в 2015 и 2017 годах экс-управленец при помощи своего зама Алексея Трофимова совершил растрату государственных денег в размере 100 млн рублей, которые были выделены на приобретение недвижимости в Красноярске для размещения отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю.

Кроме того, Денис Майборода получил более 18 миллионов рублей взятками от коммерческих организаций. Эти деньги он получил за победу конкретной фирмы на право заключения госконтракта на покупку нежилого помещения в Ленинском районе Красноярска, в котором должно было появиться отделение Пенсионного фонда России.