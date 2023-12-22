Экс-главу ПФР Красноярского края приговорили к 12,5 годам строгого режима

Советский районный суд Красноярска приговорил бывшего управляющего отделения ПФР Красноярского края Дениса Майбороду к 12,5 годам строгого режима по уголовному делу о растрате в особо крупном размере и получении взяток с общим ущербом более 118 миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный комитет.
Напомним, в 2015 и 2017 годах экс-управленец при помощи своего зама Алексея Трофимова совершил растрату государственных денег в размере 100 млн рублей, которые были выделены на приобретение недвижимости в Красноярске для размещения отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю.
В результате незаконных действий бывшего управляющего отделения ПФР был нанесён материальный ущерб государству в размер более 118 миллионов рублей.
Советский районный суд Красноярск приговорил Денису Майбороду к 12,5 годам строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 1,3 млн рублей и запретили занимать должности в сфере управления на 14 лет.