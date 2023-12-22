Памяти первого главного редактора PrimaMedia Анатолия Михайловича Ильюхова

Во Владивостоке 20 декабря 2023 года на 78-м году скоропостижно ушёл из жизни именитый дальневосточный журналист Анатолий Михайлович Ильюхов. Он скончался неожиданно: всегда подтянутый, любящий спорт и как журналист, и как сторонник здорового образа жизни, улыбчивый, позитивный. Казалось, что такие люди все преодолеют и их ничего не возьмет. Он умер в домашнем рабочем кабинете в любимом кресле за компьютером: всегда в курсе событий, всегда на связи, всегда онлайн, сообщает ИА PrimaMedia.
Анатолий Михайлович в профессиональную журналистику пришел в октябре 1968 года. Начинал творческую биографию в армейской газете «На страже Родины», куда пришёл после трёх лет службы в армии в ракетных войсках стратегического назначения в Анадыре. Затем трудился в хабаровской краевой газете «Молодой дальневосточник». Десять лет был собственным корреспондентом по Дальнему Востоку популярной в СССР газеты «Советский спорт». Спорт всегда сопровождал Анатолия Михайловича.
Многие на Дальнем Востоке знают его как профессионального спортивного журналиста. Даже когда он уже работал на другом информационном поле, всегда знал все тонкости спортивных событий, внимательно следил за ними и готов был обсуждать с коллегами.
При М. С. Горбачёве был открыт для посещения иностранными журналистами город Владивосток, куда для работы с ними руководством СССР был направлен Анатолий Михайлович. С февраля 1983 года — специальный корреспондент Дальневосточного отделения Агентства печати «Новости» (АПН), преобразованное в постсоветское время в агентство международной информации РИА «Новости» (16+).
Награжден грамотой президента России Владимира Путина, многократный лауреат творческих конкурсов, в том числе — лауреат всесоюзного конкурса «Аэрофлота» за цикл очерков о летчиках гражданской авиации, лауреат ведущей японской газеты «Асахи» за цикл публикаций о народной дипломатии между Советским Союзом и Японией. Автор двух документальных книг о спорте. Одна из них — «Всё золото мира» (0+) — об истории развития в России хоккея с мячом, стала бестселлером. В начале 2000-х годов Анатолий Михайлович Ильюхов стал вдохновителем создания новаторского регионального информационного агентства, получившего имя PrimaMedia.
Через информационную школу агентства прошло большое число молодых журналистов, и Анатолий Михайлович не просто делился секретами информационного мастерства, а делал это максимально корректно к молодым авторам. Казалось, что нет в этот момент более важной задачи для него. Готов был обучить каждого, кто проявлял интерес к настоящей журналистике во всех её жанрах. Любимыми его словами были: профессионал, профессионализм. И ценил тех, кто стремился к этому.
Коллектив информационного холдинга PrimaMedia выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича Ильюхова.
Церемония прощания состоится во Владивостоке во вторник, 26 декабря 2023 г. в 10:30 на Морском кладбище в зале крематория.