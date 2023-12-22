Памяти первого главного редактора PrimaMedia Анатолия Михайловича Ильюхова

Во Владивостоке 20 декабря 2023 года на 78-м году скоропостижно ушёл из жизни именитый дальневосточный журналист Анатолий Михайлович Ильюхов. Он скончался неожиданно: всегда подтянутый, любящий спорт и как журналист, и как сторонник здорового образа жизни, улыбчивый, позитивный. Казалось, что такие люди все преодолеют и их ничего не возьмет. Он умер в домашнем рабочем кабинете в любимом кресле за компьютером: всегда в курсе событий, всегда на связи, всегда онлайн, сообщает ИА PrimaMedia.