Как узнать размер новой соцвыплаты, которую ввели в Казахстане

Сделать это можно, не выходя из дома — через Портал трудовых ресурсов HR Enbek. Первым делом казахстанцу нужно авторизоваться на нем при помощи ЭЦП. После верификации в личном кабинете, в разделе «Профиль», во вкладке «Данные работника» будет доступен калькулятор, с помощью которого можно рассчитать предварительный размер выплаты. При этом расчет можно произвести по трем признакам: без выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ); выплата из ЕНПФ за счет накоплений обязательных профессиональных пенсионных взносов; выплата из ЕНПФ за счет накоплений ОППВ и обязательных пенсионных взносов.