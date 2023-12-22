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Лайнеры «Уральских авиалиний» смогут летать за границу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ФедералПресс. Авиакомпания «Уральские авиалинии» урегулировала спор с ирландской компанией AerCap по 19 самолетам Airbus, из-за которого они не могли летать за границу. Об этом сообщили в ее пресс-службе.
Источник: РИА "ФедералПресс"

AerCap отказалась от требований вернуть самолеты, взятые «Уральскими авиалиниями» в лизинг. Кроме того, она отозвала претензии к страховщикам: ранее ирландцы хотели получить компенсацию за то, что российская компания отказалась вернуть самолеты после введения санкций.

В пресс-службе не стали приводить подробности сделки. Ранее в аналогичной ситуации 18 лайнеров «Аэрофлота» выкупила государственная НСК, которая передала их в лизинг перевозчику. Предполагалось, что похожая схема будет действовать и для самолетов «Уральских авиалиний».

Вчера компания сообщила, что со следующей недели планирует начать рейсы в ОАЭ. Ранее она была вынуждена отказаться от иностранных направлений, так как самолеты могли арестовать.

«ФедералПресс» напоминает, что, по данным СМИ, «Уральские авиалинии» должны будут отдать государственной компании 13,4 млрд рублей — всю чистую прибыль за прошлый год.