Лайнеры «Уральских авиалиний» смогут летать за границу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря, ФедералПресс. Авиакомпания «Уральские авиалинии» урегулировала спор с ирландской компанией AerCap по 19 самолетам Airbus, из-за которого они не могли летать за границу. Об этом сообщили в ее пресс-службе.