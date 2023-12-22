Названы товары, которые подорожают с 1 января, но брать их сейчас не надо

Экономист рассказала, какие товары могут подорожать с января 2024 года. Но даже с учетом возможного подорожания специалист не советует сметать товар с полок.
Подорожать с 2024 года может бытовая техника, об этом ранее уже предупредили производители. Причиной называется повышение экологического сбора с 15% до 25%.
Как пояснила экономист, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, повышение экосбора пройдет в два этапа. На первом это коснется иностранных производителей техники, а на втором, через год, — и отечественных.
Подобное повышение утильсбора уже ударило по многим россиянам — при покупке авто.
«Конечно, деньги от утилизационных сборов помогают поддерживать отечественный автопром, но потребителям от этого легче не становится. Ожидается, что экосбор на бытовую технику будет работать по тому же образцу», — разъяснила эксперт в беседе с «Подмосковье сегодня» (18+).
«С действующих 26,5 тысячи рублей за тонну планируется его повышение до 59,4 тысячи рублей», — уточнила Лебединская, добавив, что хватать технику все же не советует. Те, кто ринутся за покупками сейчас, сделают доброе дело только ритейлу: помогут распродать устаревшую технику и обновить ассортимент.