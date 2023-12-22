Группа косуль проникла на железнодорожную станцию в Омске

Косули продолжают победное шествие по омским новостям: сегодня, 22 декабря, очевидец встретил группу этих животных на станции «Карбышево-1» в Кировском округе.
На видео, которое омич выложил в паблике «Инцидент Омск», можно разглядеть достаточно большую стаю животных, пересекающих железную дорогу.
«Косули несутся по своим делам», — комментирует автор.
Напомним, что нашествие косуль на Омск продолжается с начала декабря. Животные дошли почти до центра города, проникают в огороды и, к сожалению, страдают и гибнут от попадания в непривычную среду. Несколько животных застряли в заборах, часть была сбита машинами.
Специалисты Минприроды просят омичей не подходить к косулям, ведь эти животные могут пострадать от контакта с человеком.