Группа косуль проникла на железнодорожную станцию в Омске

Напомним, что нашествие косуль на Омск продолжается с начала декабря. Животные дошли почти до центра города, проникают в огороды и, к сожалению, страдают и гибнут от попадания в непривычную среду. Несколько животных застряли в заборах, часть была сбита машинами.