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Синоптики прогнозируют потепление на выходных до 17 градусов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане в выходные температура повысится до 17 градусов тепла, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +4°
Источник: Podrobno.uz

Узгидромет рассказал о погоде на конец недели с 22 по 24 декабря.

В эти дни на территорию Узбекистана продолжится вынос теплого воздуха с юга, и температура воздуха будет повышаться.

Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до 8−13 градусов тепла, а в субботу и воскресенье — до 12−17 градусов тепла. Теплее станут и ночи, к воскресенью ночная температура повысится до 2−7 градусов тепла.

Ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в отдельных предгорных и горных районах в воскресенье 24 декабря возможны осадки, преимущественно в виде дождя.

Ночью и утром местами по республике возможен туман, а в отдельных районах Ферганской долины туман сохранится и в дневные часы.

24 декабря по республике местами возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Ташкент

22—24 декабря в столице без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура днем в пятницу 10−12 градусов тепла, в субботу и воскресенье — постепенное повышение: ночью до 3−5 градусов тепла, днем до 14−16 градусов тепла.