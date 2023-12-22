Синоптики прогнозируют потепление на выходных до 17 градусов

Узгидромет рассказал о погоде на конец недели с 22 по 24 декабря.
В эти дни на территорию Узбекистана продолжится вынос теплого воздуха с юга, и температура воздуха будет повышаться.
Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до 8−13 градусов тепла, а в субботу и воскресенье — до 12−17 градусов тепла. Теплее станут и ночи, к воскресенью ночная температура повысится до 2−7 градусов тепла.
Ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Лишь в отдельных предгорных и горных районах в воскресенье 24 декабря возможны осадки, преимущественно в виде дождя.
Ночью и утром местами по республике возможен туман, а в отдельных районах Ферганской долины туман сохранится и в дневные часы.
24 декабря по республике местами возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Ташкент