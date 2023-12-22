В Тушине отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пешеходного моста через канал имени Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост Тушинский у седьмого шлюза, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», — рассказал Петр Бирюков.
Тушинский пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители района Покровское-Стрешнево добираются до одноименного природно-исторического парка.
В ходе работ специалисты восстановили конструкции металлического пролетного строения и отремонтировали железобетонные опоры сооружения. Кроме того, они обновили лестничные сходы, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия пролетного строения и уложили асфальт.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние 12 лет в Москве отремонтировали все мостовые сооружения.