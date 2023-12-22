В Тушине отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили пешеходный мост Тушинский у седьмого шлюза, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», — рассказал Петр Бирюков.