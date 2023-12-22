Многодетным волгоградским отцам предлагают снижать пенсионный возраст

Еще один стимул — для беременных, встающих на учет на ранних сроках. Для них предполагают увеличить ежемесячное пособие до прожиточного минимума без учета нуждаемости. Что касается использования маткапитала, то здесь фантазии общественников хватило на то, чтобы разрешить тратить его на приобретение отечественной машины — такая мера одновременно позволит поддержать отечественный автопром. Ранее vlg.aif.ru разбирался, чем чреваты рекорды позднего материнства.