Синоптики рассказали, когда в Воронеже рассеется туман

Воронежский гидрометцентр экстренно распространил предупреждение об опасном метеорологическом явлении. С 12:00 до 18:00 пятницы, 22 декабря, в Воронеже и районах области ожидается сильный туман. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.