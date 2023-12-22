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Синоптики рассказали, когда в Воронеже рассеется туман

Объявлен желтый уровень погодной опасности.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 768 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский гидрометцентр экстренно распространил предупреждение об опасном метеорологическом явлении. С 12:00 до 18:00 пятницы, 22 декабря, в Воронеже и районах области ожидается сильный туман. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Воронежцы уже сфотографировали метеорологическое явление и опубликовали кадры в социальных сетях.

Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, в предстоящие выходные в столице Черноземья ожидаются погодные качели. Температура воздуха будет колебаться от +3 до −3 градусов. Синоптики прогнозируют осадки.

Ранее главный метеоролог Воронежской области рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», какая погода ожидается в столице Черноземья на Новый год.