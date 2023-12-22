Синоптики рассказали, когда в Воронеже рассеется туман

Воронежский гидрометцентр экстренно распространил предупреждение об опасном метеорологическом явлении. С 12:00 до 18:00 пятницы, 22 декабря, в Воронеже и районах области ожидается сильный туман. Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Воронежцы уже сфотографировали метеорологическое явление и опубликовали кадры в социальных сетях.
Согласно прогнозу Воронежского гидрометцентра, в предстоящие выходные в столице Черноземья ожидаются погодные качели. Температура воздуха будет колебаться от +3 до −3 градусов. Синоптики прогнозируют осадки.
Ранее главный метеоролог Воронежской области рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», какая погода ожидается в столице Черноземья на Новый год.