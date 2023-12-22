В министерстве промышленности и торговли Самарской области рассказали, как отличить настоящий алкоголь от контрафакта. Первый продается только в магазинах, имеющих лицензию, этикетка на бутылке наклеена ровно, без подтеков, колпачок плотно прилегает к горлышку и не прокручивается, при переворачивании бутылки ее содержимое не вытекает, реализация происходит через кассу. На отечественном спиртном присутствует федеральная марка, на импортном — лицензия, марка целая, название алкоголя на марке совпадает с названием на этикетке. По словам чиновников, эта тема наиболее актуальна накануне новогодних праздников.