Капелька уюта в Калининградском зоопарке: посмотрите, как броненосец выпрашивает, чтобы ему почесали животик (видео)

В Калининградском зоопарке показали, как броненосец Потёмкин выпрашивает, чтобы ему почесали животик. Ролик опубликован в группе организации во «ВКонтакте».
«Погоды нынче такие, что самое время закутаться в плед и почёсывать пузики своим броненосцам. Потёмкин, например, на такие ласки всегда готов и согласен. В Варшавском зоопарке его приучили к рукам, так что, теперь он ни одного кипера просто так без почесушек не отпустит», — говорится в сообщении.
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