В Нижнем Новгороде представили новый облик Сенной площади

«К концу 2025 года площадь Сенная превратится в крупный транспортный узел и станет одной из самых привлекательных площадок для комплексного развития, — говорится в сообщении. — Причем построят здесь не только “правительственный квартал”, где будет применяться принцип “сухие ноги”».