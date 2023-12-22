В Нижнем Новгороде представили новый облик Сенной площади

Новый облик Сенной площади в скором будущем появится в Нижнем Новгороде, сообщается в telegram-канале «МетроНН».
На облик города повлияют станции метро — вокруг них, как центра притяжения, возведут новые дороги, зоны отдыха и инфраструктуры, а также современные микрорайоны.
«К концу 2025 года площадь Сенная превратится в крупный транспортный узел и станет одной из самых привлекательных площадок для комплексного развития, — говорится в сообщении. — Причем построят здесь не только “правительственный квартал”, где будет применяться принцип “сухие ноги”».
В границах улиц Родниковая, Максима Горького и Ковровская построят жилые дома, школу на тысячу учеников и детские сады. Проект уже утвержден областным Архитектурным советом, соответствующая документация размещена на сайте горадминистрации.