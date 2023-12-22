Городской вокзал и площадь построят рядом со станцией МЦД-3 «Останкино»

По словам чиновника, запуск МЦД открыл новые возможности для развития прилегающих территорий. Благодаря инфраструктурным проектам удастся улучшить транспортную доступность района.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на 240 гектарах вокруг станции запланировано строительство около 10 тысяч квадратных метров объектов. Главным из них станет новый городской вокзал. Также будет построена трамвайная линия протяженностью 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции. Проложат 7,8 км дорог, создадут центральную площадь. Это улучшит транспортную доступность и снизит нагрузку на другие виды транспорта.
Ранее Бочкарев сообщил, что на Лужнецкой набережной в Москве появятся торговая галерея, творческие и спортивные студии, рестораны и общественные пространства.