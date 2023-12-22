Городской вокзал и площадь построят рядом со станцией МЦД-3 «Останкино»

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на 240 гектарах вокруг станции запланировано строительство около 10 тысяч квадратных метров объектов. Главным из них станет новый городской вокзал. Также будет построена трамвайная линия протяженностью 3,5 километра от Аргуновской улицы до станции. Проложат 7,8 км дорог, создадут центральную площадь. Это улучшит транспортную доступность и снизит нагрузку на другие виды транспорта.