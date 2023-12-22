Огурцы и помидоры подорожали: обзор цен на Комаровке

Корреспондент Sputnik оценил ассортимент и цены на самые популярные фрукты, ягоды и овощи на главном продовольственном рынке страны.
Мандарины — на любой вкус
Фруктовые прилавки Комаровки в любую пору могут похвастаться изобилием разных фруктов и ягод, но в преддверии рождественских и новогодних праздников, конечно, главное место на них отведено цитрусовым — ярко-оранжевым мандаринам, апельсинам и грейпфрутам.
Здесь же можно приобрести и разные ягоды. Например, кило египетской клубники стоит на Комаровке 45−55 рублей, 100 граммов перуанской голубики — 9 рублей, а килограмм белорусской клюквы — 13,50 рублей. Стоимость небольших коробочек (125 граммов) с малиной, ежевикой и красной смородиной на главном продовольственном рынке страны равна 25 рублям.
Итак, приобрести фрукты на Комаровке сегодня можно по таким ценам: виноград темный «Кодрянка» (Молдова) — 6,50, виноград «Киш-миш» (Узбекистан) — 11,90 рубля за килограмм, лимоны (Турция) — за 8,50 рублей, бананы — 5,50 рублей (Эквадор), киви «Бабочка» (Италия) — 6,90 рублей, киви «Голд» — 7,90 (1 штука), свитти (Израиль) — 15,90 рублей, лайм — 29 рублей, апельсин (ЮАР) — 6,90, апельсины (Египет) — 4,90, грейпфрут (Испания) — 8 рублей, гранат (Азербайджан) — 9,90 рублей, мандарин (Италия) — 7,90 — 9,90, мандарин (Турция) — 4,50 — 6,90, мандарин (Марокко) — 8,90, мандарин (ЮАР) — 10,60, мандарин (Грузия) — 7,90.
Килограмм молдавского чернослива обойдется в 6,90 рублей, манго — 35 рублей (1 штука), яблоки «Гала» (Беларусь) — 2 рубля, яблоки «Ананасные голден» (Беларусь) — 3 рубля, яблоки «Грушевый чемпион» (Беларусь) — 4 рубля, груши «Ксения» (Беларусь) — 6,50, ананас (Коста-Рика) — 19,90 рубля, хурма «Ка-ки» (Испания) — 6,90 — 8,50, хурма «Бычье сердце» (Азербайджан) — 7,50 рублей, хурма «Помидорная» (Узбекистан) — 4,50 рублей.
Подорожавшие огурцы и помидоры
На Комаровке всегда в достатке свежих огурцов, помидоров, всевозможных видов капусты, баклажанов, разных солений, а также свежей зелени.
К праздникам цены на огурцы и помидоры заметно подросли. К примеру, килограмм колючих огурцов на этой неделе продавцы предлагают приобрести уже не за 13,50, а за 16,90 рублей. Гладкие огурцы тоже немного подорожали: если на прошлых выходных килограмм можно было купить от 5,90 до 8,90 рублей, то на этих — только за 8,90−9,90 рублей.
Не обошло стороной подорожание и помидоры. Килограмм популярных «Черри» теперь стоит на Комаровке от 12,90 до 16,90 рублей. А за кило азербайджанских «Малиновых» томатов придется отдать от 13,90 до 15,90 рублей.
Цены на другие популярные овощи на Комаровке выглядят так: свежая белокочанная капуста «Слава» — 2 рубля, капуста цветная — 5,50 рублей (Беларусь), капуста «Брокколи» — 11 рублей (Беларусь), морковь — 2−3 рубля, свекла «Бордо» — 2,50 рубля (Беларусь), лук «Ростовский» — 2,50 рубля, лук салатный — 12 рублей, чеснок (Беларусь) — 12−20 рублей, картофель «Королева Анна» (Беларусь) — 1,80 рубля, перец сладкий (Турция) — 6,90, перец сладкий (Иран) — 10,90 рублей, баклажаны (Иран) — 9,50 рублей, кабачок (Иран) — 9,50 рублей, репа — 4 рубля, тыква «Мускатная» — 4−5 рублей.
Килограмм бразильского имбиря стоит 19,90 рублей, грецкие орехи (РФ) — 9,50−11 рублей, салат «Айсберг» (Иран) — 3,50 рубля, пекинская капуста (Иран) — 2,50 рубля, дайкон — 2,90 рубля, батат (Египет) — 19,90, квашеная капуста без уксуса и сахара — 10 рублей, соленые огурцы — 8 рублей, корень сельдерея — 8 рублей, стебель сельдерея (Иран) — 6,90 рублей, перец острый — 3,50 за 100 граммов.
Как всегда, на Комаровке можно купить зелень. Сто граммов белорусского зеленого лука, укропа и петрушки — за 1,50 рубля, кинзы — за 2, шпината — за 2,50, рукколы — за 3,90.