Огурцы и помидоры подорожали: обзор цен на Комаровке

К праздникам цены на огурцы и помидоры заметно подросли. К примеру, килограмм колючих огурцов на этой неделе продавцы предлагают приобрести уже не за 13,50, а за 16,90 рублей. Гладкие огурцы тоже немного подорожали: если на прошлых выходных килограмм можно было купить от 5,90 до 8,90 рублей, то на этих — только за 8,90−9,90 рублей.