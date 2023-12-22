Закрытая площадка для испытания беспилотников появится в Минске

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Администрация Ленинского района проведет общественное обсуждение по проекту реконструкции автовокзала «Восточный», сообщается на сайте администрации.
Предложения и замечания по проекту будут приниматься с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, а презентация пройдет 28 декабря нынешнего года.
Из вокзала, как и говорилось ранее, сделают центр технического творчества детей и молодежи.
Из предпроектного документа следует, что там появится, в том числе, закрытая площадка для испытаний беспилотных летательных аппаратов.
«Основная функция здания — создание инновационной образовательной площадки, позволяющей организовать допрофессиональную подготовку учащихся в области науки, технологий, инженерии, математики…», — говорится в опубликованном документе.
Обещается максимально сохранить существующие конструкции здания. При этом перроны фактически переделают в закрытые помещения.
Кроме площадки для беспилотников, планируется сделать кордодром для запуска авиамоделей и ракет, площадку для картинга и мототехники и другое.
На первом этаже бывшего вокзала, предполагается буфет, большой вестибюль, бассейн для моделей судов. На втором этаже — IT-центр, мастерские мехатроники и робототехники. На третьем — кабинеты архитектуры и дизайна, лаборатории энергетики, радиотехники и другое.
Автовокзал «Восточный» был открыт в 1983 году, но в 2016 почти прекратил работу, и его использовали только для отстоя рейсового автотранспорта. В 2020 году транспортный терминал снова заработал, но это продолжилось около двух лет.
В ноябре председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что в здании автовокзала разместят центр технического творчества. Планируется, что обновленный объект заработает уже в 2024 году, а посещать его будут восемь тысяч человек.