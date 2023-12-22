В Кемерове Сосновый бульвар назовут в честь кардиохирурга Барбараша

Администрация города Кемерово поддержала инициативу увековечивания имени кардиохирурга Леонида Барабаша, сообщает A42.RU.
Коллектив Кузбасского клинического диспансера имени Л. С. Барбараша обратился в администрацию города с просьбой переименовать бульвар Сосновый и назвать его в честь знаменитого кузбасского кардиохирурга и академика РАМН Леонида Барабаша.
В ходе 32-го заседания кемеровского городского совета, 34 народных депутата единогласно поддержали эту инициативу. Замглавы города Кемерово по социальным вопросам Олег Коваленко отметил, что переименование бульвара не требует финансовых затрат.
Ранее kuzbass.aif.ru сообщал, что в возрасте 82 лет скончался кардиохирург, заслуженный врач РФ, академик РАМН, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Леонид Барабаш.