В Волгоградской области завершен первый этап создания новой инфекционной службы

Помимо развития медицинских учреждений, в центре внимания главы региона — реализация крупных промышленных проектов и задачи на будущее.
Решение о формировании губернаторской программы развития Михайловки было принято в 2021 году — к 260-летию городского округа. В результате комплексной работы произошли большие изменения в образовании, дорожной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, создании новых спортивных и досуговых объектов, благоустройстве.
Особое внимание уделяется развитию медицинских учреждений. Совсем недавно открылась модернизированная женская консультация, появилась новая лаборатория, увеличилось число санитарных машин. Центральная районная больница оснащается новым оборудованием. В селе Сидоры открыто отделение врача общей практики. Завершением первого этапа создания современной инфекционной службы в регионе губернатор назвал строительство в Михайловке новой инфекционной больницы.
В новом отделении созданы все условия для комфортного пребывания — и для пациентов, и для персонала. Боксы на два человека, санузлы, душ, кнопки для вызова медработников, комнаты отдыха, специальные шлюзы на улицу и в коридор — все продумано до мелочей.
С точки зрения медицины здесь тоже все соответствует самым строгим стандартам. С середины декабря медицинскую помощь здесь получили уже около 50 пациентов, из них 18 детей. Госпиталь имеет статус межрайонного: он принимает пациентов не только из Михайловки, но и из 10 близлежащих муниципальных образований.
Это очень важный шаг. Это уже четвертый объект за последние годы. До этого к работе приступили инфекционные больницы в Волжском, Камышине и Калаче-на-Дону. И это только начало. Первый этап мы завершили. Теперь необходимо создать современные инфекционные отделения в областном центре, построить детскую «инфекционку». И тогда можно будет говорить о том, что в Волгоградской области современная инфекционная служба создана в полном объеме.
По словам Андрея Бочарова, для региона это одно из важнейших направлений, так как Волгоградская область — крупный транспортно-логистический узел общероссийского значения. Особую важность создание современной инфекционной службы приобретает в связи с увеличением туристического потока в Волгоградский регион.