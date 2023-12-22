В Волгоградской области завершен первый этап создания новой инфекционной службы

Это очень важный шаг. Это уже четвертый объект за последние годы. До этого к работе приступили инфекционные больницы в Волжском, Камышине и Калаче-на-Дону. И это только начало. Первый этап мы завершили. Теперь необходимо создать современные инфекционные отделения в областном центре, построить детскую «инфекционку». И тогда можно будет говорить о том, что в Волгоградской области современная инфекционная служба создана в полном объеме.