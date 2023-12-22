«Новые точки не будут открываться»: калининградские депутаты рассказали, ужесточится ли борьба с пивнушками в области

Новые точки сейчас не будут открываться. Посмотрим, в каком ключе будут работать старые. Если будут соблюдать ограничения, возможно, этого будет достаточно. Если общество и жильцы этих домов и близлежащих территорий посчитают, что этого недостаточно, то тогда будем думать, каким образом делать следующие шаги.