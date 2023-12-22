«Новые точки не будут открываться»: калининградские депутаты рассказали, ужесточится ли борьба с пивнушками в области

Требования к пивным магазинам в Калининградской области могут ужесточить. Об этом заявил депутат Заксобрания Андрей Оноприенко. Его цитирует РИА «Балтик Плюс».
Новые точки сейчас не будут открываться. Посмотрим, в каком ключе будут работать старые. Если будут соблюдать ограничения, возможно, этого будет достаточно. Если общество и жильцы этих домов и близлежащих территорий посчитают, что этого недостаточно, то тогда будем думать, каким образом делать следующие шаги.
На сегодняшний день законодатели увеличили минимальную площадь зала обслуживания пивнушек до 50 квадратных метров. Решение об ужесточении требований могут пересмотреть, если эта мера окажется недостаточной.
В ноябре сообщалось, что в Госдуме поддержали право регионов запрещать продажу спиртного в пивнушках.