Власти Ростовской области опровергли сообщение о БПЛА в небе над Батайском

Власти Ростовской области опровергли информацию о беспилотнике, который якобы видели в небе над Батайском. Комментарий по ситуации сегодня, 22 декабря, поступил от пресс-службы губернатора Василия Голубева.
— Происхождение и время съемки распространяемого в соцсетях видео БПЛА вызывают сомнения. Ни одна из экстренных служб региона не подтверждает факта пролета сегодня беспилотников над территорией Ростовской области, — подчеркнули власти.
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с летательным аппаратом, который кружил рядом с деревьями. По неизвестной причине, люди предположили, что съемка велась в Батайске. Однако какого-либо подтверждения этой версии в ролике не имеется.