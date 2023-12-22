На Кубани сорвали сдачу восьми поликлиник и больницы

При этом корпус детской больницы перестали строить по инициативе самих прокуроров: вместо чешского оборудования подрядчик хотел поставить там сборную «солянку» от разных неизвестных производителей. Больницу должны были сдать весной 2023 года, в итоге обещают сделать это на год позже.