В выходные смог накроет семь городов Челябинской области

По информации синоптиков, 23 и 24 декабря в приземном слое атмосферы возможны метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 8.00 23 декабря до 23.00 24 декабря в Челябинске, Коркино, Сатке, Аше, Карабаше, Златоусте и Магнитогорске (в последнем городе до 19.00 воскресенья) объявляется предупреждение о НМУ первой степени», — говорится в комментарии.
В субботу в регионе облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя, будет наблюдаться гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром вероятны туманы. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с, кое-где ночью порывы до 13 м/с. Ночью 23 декабря минус 2−7, в горах — до 12, завтра днем — от минус 4 до плюс 1.
Ночью 24 декабря прогнозируется минус 4−9, днем в воскресенье — от нуля до минус 5. В эти сутки облачно с прояснением, местами небольшой снег, на дорога гололедица. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с.
К западным границам России завтра, 23 декабря, приблизится атлантический циклон, который, пройдя Европейскую территорию страны,