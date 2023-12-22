В выходные смог накроет семь городов Челябинской области

В субботу в регионе облачно с прояснением, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя, будет наблюдаться гололед, на дорогах гололедица, ночью и утром вероятны туманы. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с, кое-где ночью порывы до 13 м/с. Ночью 23 декабря минус 2−7, в горах — до 12, завтра днем — от минус 4 до плюс 1.