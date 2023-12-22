Джакузи, фрукты, огни Кировки: фигуристка Туктамышева показала, чем занимается в Челябинске во время чемпионата России

Елизавета Туктамышева показала, как проводит время в Челябинске во время чемпионата России по фигурному катанию.
За медали фигуристка не борется, так как приостановила спортивную карьеру, а на соревнованиях работает комментатором. В свободное время она успевает знакомиться с достопримечательностями Челябинска.
— Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается, — написала Елизавета Туктамышева в своем telegram-канале. — Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования.
Спортсменка поделилась фото из спа-отеля, где остановилась, с ледовой арены «Трактор», где проходят состязания, и с вечерней Кировки.
Елизавете Туктамышевой 27 лет. Она чемпионка Европы и чемпионка мира 2015 года. На чемпионате России в 2022 году заняла третье место.