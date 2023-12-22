Почему нельзя есть снег. Он может быть смертельно опасен

Согласно исследованию, даже внешне чистый белый снег может быть опасен для жизни, так как содержит смесь крошечных камней, бактерий, дорожной соли и вирусов. При его поедании есть риск повредить зубы, в дыхательные пути могут попасть инородные тела.