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Почему нельзя есть снег. Он может быть смертельно опасен

Согласно исследованию, даже внешне чистый белый снег может быть опасен для жизни, так как содержит смесь крошечных камней, бактерий, дорожной соли и вирусов. При его поедании есть риск повредить зубы, в дыхательные пути могут попасть инородные тела.

«Эти опасности часто невидимы невооруженным глазом, что делает потребление снега рискованным. Вопреки распространенному мнению, снег не всегда чистый», — утверждают ученые.

Снег может поглощать загрязняющие вещества из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы, создавая опасность для здоровья при попадании в организм, сообщается в исследовании.

«Мы рекомендуем любоваться снегом визуально и заниматься безопасными зимними видами деятельности, а не употреблять его в пищу», — резюмируют эксперты.