Почему нельзя есть снег. Он может быть смертельно опасен

«Эти опасности часто невидимы невооруженным глазом, что делает потребление снега рискованным. Вопреки распространенному мнению, снег не всегда чистый», — утверждают ученые.
Снег может поглощать загрязняющие вещества из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы, создавая опасность для здоровья при попадании в организм, сообщается в исследовании.
«Мы рекомендуем любоваться снегом визуально и заниматься безопасными зимними видами деятельности, а не употреблять его в пищу», — резюмируют эксперты.